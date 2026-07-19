Odori nauseabondi lungo la Variante ad Ariano: sopralluogo tecnico Ecco una prima indiscrezione

Odori nauseabondi in fondo ad una cunetta lungo la statale 90 delle puglie, zona Variante ad Ariano Irpino. La notizia che trapela da ambienti comunali, non ufficiale in quanto l'ente purtroppo non è ancora dotato di un ufficio stampa è che non si tratterebbe di fogna. Ma saranno sicuramente indagini ci auguriamo più approfondite mediante prelievi a stabilirlo. L'ipotesi al momento più accreditata è quella di un "troppo pieno" nei terreni, un ristagno idrico in pratica.

Scetticismo comprensibile da parte dei residenti, in attesa di una risposta ufficiale da parte dell'ente. "Noi restiamo convinti che si tratta di un flusso fognario".

Un problema in ogni caso che comunque dovrà essere risolto attraverso l'installazione di eventuali tubi drenanti interrati o altre opere. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo sopralluogo con un'impresa specializzata in materia.