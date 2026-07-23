Dal primo agosto riapre la galleria di Solofra: Dopo 5 anni finalmente ci siamo il sindaco di Solofra: riapre al traffico la canna fresca di restyling: finisce l'inferno traffico

Riapre al traffico, dopo cinque anni di lavori, la galleria di Monte Pergola sul Raccordo Avellino Salerno. Nessun taglio del nastro ma la riapertura al traffico dalle prime ore del giorno del primo agosto alle auto della Galleria di Solofra. Svolta attesissima dalla popolazione del posto che ha vissuto disai e attese per un cantiere, che ha messo a dura prova la viabilità tra i due capoluoghi.

Due canne della galleria aperte fino a dicembre

Galleria chiusa nella notte tra il 31 luglio e primo agosto per consentire gli ultimi ritocchi, e dall'alba via libera per auto e mezzi pesanti, in entrambe le canne. "Finalmente ci siamo", commenta il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, che spiega: Torna regolare sul raccordo Avellino-Salerno, spina dorsale della mobilità per residenti e lavoratori del distretto conciario e non solo.

La fine del blocco: cosa cambia per residenti e aziende

Cade il dispositivo che ogni estate, per cinque anni, imponeva lo stop al traffico ordinario dalle 10 alle 13, lasciando via libera ai tir. Una misura che aveva trasformato la viabilità cittadina in un imbuto, causando code chilometriche e deviazioni forzate. Per Solofra, attraversata ogni giorno da centinaia di mezzi diretti alle aziende, si chiude un incubo fatto di rallentamenti e odisee quotidiane. Il principale asse di collegamento con Avellino e Salerno, nelle ore critiche, pesava interamente sulla città.

Il ruolo di Anas e delle istituzioni nella riapertura

Il ritorno alla normalità non è frutto del caso: dietro la riapertura della galleria c’è un pressing durato anni, guidato dal sindaco Nicola Moretti, che ha coinvolto Prefettura, Anas, forze dell’ordine e amministrazioni del territorio. Riunioni, richieste reiterate e, nei momenti di stallo, anche minacce di iniziative di rottura per tutelare la comunità. La svolta si è consumata nei giorni scorsi, durante un incontro in Prefettura dedicato al nuovo assetto della circolazione. “Premiato un lungo lavoro istituzionale”: così ha commentato il sindaco Moretti a operazione conclusa, sottolineando che Anas ha rispettato i tempi previsti.

Le lunghe estati delle code e delle deviazioni

Nel 2025 era stato toccato il punto più critico: chiusure protratte al mattino, code interminabili, centri abitati paralizzati dal traffico deviato sulla viabilità comunale. Un copione che si era ripetuto ogni estate, a danno di migliaia di automobilisti e delle aziende del comparto conciario.

Lavori conclusi sulla canna nord e restrizioni ancora in vigore

L’avanzamento dei lavori sulla canna in direzione nord consente oggi anche ai mezzi pesanti di attraversare il traforo. Anas aveva già annunciato l’apertura entro fine luglio, imponendo però alcune prescrizioni: limite di velocità e divieto di transito per veicoli che trasportano merci pericolose infiammabili. Si tratta di restrizioni tecniche e non di blocchi alla circolazione ordinaria. Resterà aperta anche la vecchia canna nel senso di marcia verso NOrd, verso Avellino, fino a dicembre. Poi anche in questa porzione del viadotto partiranno i lavori, che imporranno la deviazione del traffico, da dicembre, a senso alternato nella canna direzione Sud.