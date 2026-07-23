Montemiletto: opere pubbliche in cantiere Il sindaco Massimiliano Minichiello: "Andiamo avanti nell’interesse esclusivo dell’intera comunità"

Sono in corso i lavori di sistemazione del Vallone dell’Erte e di stabilizzazione delle aree in frana alla Località Gaudi-Purgatorio.

Il progetto dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 prevede: opere di consolidamento e mitigazione del rischio e dei danni provocati dai dissesti esistenti, potenziamento della viabilità esistente mediante la realizzazione di una strada, sollecitata da anni, che collegando la località Festola con la località Gaudi consentirà di raggiungere un’area ad alta vocazione agricola e di promuovere lo sviluppo delle attività rurali esistenti.

Proposta concreta Montemiletto:

"Si tratta di un’opera programmata e progettata nel 2022, che e’ stata finanziata dal ministero dell’Interno nel luglio del 2023.

Andiamo avanti nell’interesse esclusivo dell’intera comunità con l’orgoglio di vedere prendere sempre più forma ad uno dei progetti programmati, progettati e finanziati con l’attuale amministrazione comunale, al fine di dare ai cittadini le risposte attese da anni".