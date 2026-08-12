Concertone di Ferragosto: strade chiuse e divieti ad Avellino, ecco il piano Attese ventimila persone in città, maxi palco in piazza Libertà e schermi sul Corso

Il Comando di Polizia Municipale di Avellino ha firmato l'ordinanza dirigenziale n. 449/2026, che dalle 16 del 16 agosto e fino al termine della manifestazione impone una serie di divieti di sosta e circolazione nel centro città, in vista del concerto in programma quella sera in piazza della Libertà. L'evento fa parte del calendario del Ferragosto Avellinese 2026 e, secondo quanto riportato nel provvedimento, richiede una preparazione dell'area coerente con il piano di gestione della sicurezza previsto per l'occasione. A firmare l'atto è il Vice Comandante, tenente colonnello Domenico Sullo.

Divieti di circolazione nelle principali vie del centro di Avellino

Il divieto di circolazione riguarda via Matteotti, via De Sanctis, via Generale Cascino e il tratto di corso Europa compreso tra via Matteotti e via Zigarelli. In via Zigarelli lo stop vale per i veicoli provenienti dalla rotatoria e diretti verso corso Europa. Chiuso anche il tratto di via Mancini tra via Verdi e corso Vittorio Emanuele, così come via Vasto tra via Campane e via Mancini. In via Campane il divieto scatta nella direzione di marcia verso via Partenio, con l'eccezione di residenti e mezzi autorizzati.

Piazza della Libertà e piazza Garibaldi off limits

Interessata dai blocchi anche piazza della Libertà, nel tratto tra via Due Principati e via Rifugio, e piazza Garibaldi, tra via Partenio e via Terminio. Su via Matteotti il divieto di circolazione si accompagna al divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della strada. La stessa misura, con esclusione dei mezzi autorizzati, si applica a via Partenio nel tratto tra via Mazzas e piazza Garibaldi e a piazza Garibaldi su ambo i lati, nel tratto tra via Partenio e via Terminio. In via Due Principati, tra il civico 7 e l'intersezione con piazza Libertà, resta invece in vigore il solo divieto di sosta.

Obblighi di svolta per la viabilità durante il concerto del Ferragosto Avellinese 2026

L'ordinanza introduce anche due obblighi di svolta. All'incrocio tra via Ferriera e via Generale Cascino i veicoli provenienti da via Due Principati dovranno svoltare a destra. All'incrocio tra piazza della Libertà e via Rifugio, chi arriva da via Trinità dovrà svoltare a sinistra.