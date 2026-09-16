Avellino, Fondi Prius e nuovo Pronto Soccorso: oggi arriva Fico Doppia tappa in città per il Governatore della Campania

Oggi il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e l'assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio, Vincenzo Cuomo, saranno alle 13 nella sala consiliare di Palazzo di Città ad AVELLINO per la sottoscrizione dell'accordo di programma relativo ai fondi del Prius (Programma di rigenerazione integrata urbana sostenibile).

L'appuntamento

Presenti il sindaco Nello Pizza, l'assessora ai Fondi regionali ed europei Enza Ambrosone, il dirigente responsabile del Prius Francesco Tolino. Il Programma prevede sette interventi ammessi a finanziamento per un valore complessivo di 13.531.163,99 euro oltre due interventi in overbooking, a valere sulla premialità prevista, per 3.382.791 euro per un totale potenziale finanziabile di 16.913.954,99 euro.

La tappa al Moscati

Poi la tappa al Moscati di Avellino: orima dell’apertura all’utenza dei nuovi spazi, è stata organizzata una visita riservata agli organi di informazione, con la partecipazione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

L’appuntamento è per oggi mercoledì 16 settembre, alle ore 15:30, all’ingresso principale della Città ospedaliera. Nel corso della visita, giornalisti e cine-foto-operatori potranno visionare gli ultimi ambienti ristrutturati del Pronto soccorso, prima della loro entrata in funzione. Nella nuova area triage, è previsto un punto stampa per eventuali interviste.

Subito dopo, il Presidente della Regione Campania si sposterà in aula magna per un saluto alle autorità civili, militari e religiose e ai dipendenti dell’Azienda.