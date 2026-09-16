Direttivo Lega irpina ad Avellino: raccolte le istanze da portare a Roma La linea è stata ribadita con chiarezza: fatti e non parole

Si è riunito nella tarda serata di ieri, presso la sede di via Generale Gabriele Berardi ad Avellino, il direttivo provinciale della Lega, alla presenza della segretaria provinciale Maria Sabina Galasso, del vicesegretario Fausto Acocella, del responsabile organizzativo Franco Rauseo, del responsabile del tesseramento Romolo Beltrami, della responsabile del dipartimento donna Linda Caporaso, del responsabile giovani Antonio Genovese e della segreteria organizzativa Angelica Di Pardo. In collegamento telefonico anche Gaetano Musto, responsabile enti locali.

Nel corso della riunione sono stati affrontati gli obiettivi che la segretaria e tutto il gruppo intendono portare avanti nei prossimi mesi.

Tra i temi, le criticità delle macro-aree del territorio. Le istanze raccolte saranno presentate a Roma già nei prossimi giorni.

Tra le novità, la segreteria sarà presto operativa per ricevere i cittadini, ascoltare le loro esigenze e dare voce alle problematiche del territorio. La linea è stata ribadita con chiarezza: fatti e non parole.

Un coro unanime da parte dei presenti, che hanno condiviso gli obiettivi e confermato il sostegno al nuovo corso avviato dalla Lega Irpina.