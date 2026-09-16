Guardia medica isolata in Irpinia a San Nicola Baronia: si salvi chi può Da giorni il telefono risulta completamente muto. Appello urgente all'Asl di Avellino

Guardia medica isolata in Irpinia. Accade nel piccolo comune di San Nicola Baronia, dove da giorni il telefono risulta completamente muto.

In una zona ad alta densità di anziani che vivono un isolamento già geografico, lo strumento fondamentale per salvare una vita è diventato un pezzo d'arredamento vintage. Un disservizio da brividi, specialmente quando ti trovi al buio con una cardiopatia e un cuore che fa i capricci.

L'indignazione in questa lettera di un abitante inviata alla nostra redazione:

"Se avete più di settant’anni, abitate tra le splendide montagne di San Nicola Baronia e, presi da un brivido di avventura, decidete di avere un attacco di febbre da cavallo o un’aritmia nel cuore della notte, mettetevi comodi. Anzi, isolati. Perché la sanità locale ha deciso di regalarvi un'esperienza immersiva unica nel suo genere: il ritorno all'età della pietra.

"La rete telefonica è fatiscente, pensate che non funziona nemmeno in altri comuni con guardie mediche!" Questa è la risposta geniale che ci è stata data.

La consolazione per il cittadino che rischia l’infarto è sapere che il malfunzionamento è democratico ed esteso anche a qualche altre strutture sanitarie. Peccato che i residenti facciano notare un piccolo, irrilevante dettaglio tecnico: nelle case private a pochi metri di distanza il telefono funziona benissimo e c’è persino la fibra ottica a viaggiare spedita. La "fatiscenza", a quanto pare, è un virus altamente selettivo che colpisce solo gli uffici sanitari pubblici.

Per non parlare della mancanza di computer, carenza cronica di farmaci e zero strumenti. L'unica cosa che tiene in piedi la baracca è la resistenza eroica del personale medico. La dottoressa di turno, vistasi abbandonata dalle istituzioni e sorda ai telefoni aziendali, ha dovuto fare da sé, chiedendo alla compagnia telefonica di deviare le chiamate d’emergenza sul proprio cellulare privato. Praticamente, il servizio sanitario nazionale convertito al "fai-da-te" e alla buona volontà del singolo.

Ai nonni della Baronia, per ora, non resta che sperare nella fortuna. Perché a San Nicola Baronia, se di notte ti batte forte il cuore, non è un'emozione romantica: è il brivido di capire se il cellulare privato del medico prenderà campo prima che la burocrazia risponda di fronte a un giudice".

Una situazione davvero assurda sulla quale gli abitanti intendono andare fino in fondo attraverso un esposto alla procura della repubblica, per segnalare quella che a tutti gli effetti si ipotizza come una interruzione di pubblico servizio. Ci auguriamo che prevalga il buon senso e una maggiore attenzione da parte dell'Asl alle aree interne e in modo particolare alla popolazione anziana.