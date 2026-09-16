Incendio nella notte a Fisciano: fumo e fiamme visibili da Montevergine Il rogo nella notte, l'allerta nel salernitano al confine con l'avellinese

Fumo e paura nella notte a Fisciano. Un vasto incendio ha interessato la zona di VIgnadonica, e il rogo si è propagato rapidamente diventando visibile anche dall'Osservatorio di Montevergine nell'avellinese. "Dalla nostra webcam rivolta verso verso i quadranti orientali e meridionali, è purtroppo visibile un incendio in azione nella Valle dell’Irno, in particolare nella zona di Fisciano - hanno spiegato gli esperti dell'Osservatorio nella notte mostrando le immagini dell'incendio -".

Il rogo si è allargato rapidissimo

Le fiamme, visibili anche a distanza, hanno interessato un’area situata nelle vicinanze di alcune abitazioni, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Sono andate avanti per ore le operazioni di spegnimento da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nell’emergenza. Gli interventi sono risultati particolarmente complessi a causa delle condizioni di scarsa visibilità legate alla notte e della conformazione dell’area interessata dal rogo.