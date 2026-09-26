Aerei della Finanza e corpi speciali in azione: esercitazioni a Lioni e Caposele Operazioni con elicottero AW139 e focus su manovre con verricello

Nei giorni 24 e 25 settembre 2026, i militari del Corpo del Soccorso Alpino (S.A.G.F.) delle Stazioni di Sant’Angelo dei Lombardi, Roccaraso, Nicolosi e Cosenza hanno cooperato in sinergia con il CNSAS Campania e la Sezione Aerea di Napoli durante le esercitazioni congiunte di soccorso in ambiente impervio che si sono svolte nei comuni di Lioni (AV) e Caposele (AV).

Test di procedure d'emergenza e cooperazione tra enti di soccorso alpino

Uomini e mezzi aerei sono entrati in azione per testare l’efficacia delle procedure d'emergenza in montagna, simulando scenari di ricerca a persone disperse e recupero alpinisti con elicotteri AW139 del Corpo e manovre speciali su corda.

Le esercitazioni hanno visto impegnati i militari della Guardia di Finanza, attraverso la componente specializzata del Soccorso Alpino (SAGF) delle Stazioni di Sant’Angelo dei Lombardi (AV), Roccaraso (AQ), Nicolosi (CT) e Cosenza (CS) in collaborazione con i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania.

Impiego dei mezzi aerei della Guardia di Finanza e simulazioni tecniche avanzate

Le attività hanno riguardato anche l'impiego di mezzi aerei del Corpo in dotazione alla Sezione Aerea di Napoli e al Centro di Aviazione di Pratica di Mare, per movimentazioni su roccia e manovre avanzate di elisoccorso.

L’addestramento, pianificato per affinare l’interoperabilità e standardizzare i protocolli di intervento operativo in caso di incidenti in montagna o zone isolate, ha impegnato per due giornate squadre di terra e reparti di volo in scenari ad alta complessità tecnica, su comprensori montani insistenti nei comuni di Lioni (AV) e di Caposele (AV).

Addestramento in scenari impervi e simulazione di ricerche per dispersi

In particolare, i militari del SAGF e i tecnici del CNSAS Campania si sono addestrati nella ricerca di un disperso in zone impervie e scoscese, individuate a tal proposito per la complessità del terreno al fine di affinare le tecniche e le capacità complessive, pur mantenendo elevati standard di sicurezza.

Durante le operazioni di simulazione, hanno partecipato tecnici specifici della ricerca del C.N.S.A.S. impegnati sia nella gestione delle aree di ricerca che delle squadre di soccorso.

Operazioni con elicottero AW139 e focus su manovre con verricello

Protagonista della seconda giornata è stato un elicottero AW139 della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Napoli, il quale, congiuntamente alle due aliquote operanti a terra, ha permesso di affinare routinarie attività di soccorso e successivamente effettuare complesse manovre di corda in parete, tramite l'utilizzo del verricello.

Obiettivi e risultati dell'esercitazione congiunta

L’obiettivo principale dell'evento è stato quello di consolidare un coordinamento tra la Guardia di Finanza e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che si rivela essenziale nei reali contesti emergenziali. L'integrazione delle diverse tecniche di soccorso medico-sanitario permette di ridurre al minimo i tempi di reazione per il fine ultimo della salvaguardia delle vite umane e di tutti gli amanti delle attività outdoor.