Guida sicura: dopo il successo di Calvello è la volta di Savignano-Greci scalo Alberto Scaperrotta: "Grazie alle amministrazioni comunali che condividono il nostro progetto"

Dopo il successo e la grande accoglienza di Calvello, in provincia di Potenza il progetto "Guida sicura" ideato e portato avanti in tutta Italia da Alberto Scaperrotta cresce l'attesa nella Valle del Cervaro in Irpinia, a Savignano-Greci scalo dove la carovana della prevenzione, sarà di scena lunedì 28 settembre a partire dalle ore 9.30.

"Veniamo da un successo importante e da un'accoglienza davvero speciale, da parte di amministratori che hanno inteso mettere al primo posto la sicurezza stradale e la prevenzione. Non solo feste, sagre e alcol incontrollato tra i giovani in pizza. Calvello ha apprezzato il nostro progetto, a partire dall'amministrazione comunale, le scuole, le famiglie e ragazzi. Cosa che invece non è accaduto ad Ariano Irpino, dove da anni si pensa a ben altro. La nostra iniziativa è stata completamente ignorata. Ma noi andremo avanti e per questo motivo ringraziamo i piccoli comuni, i sindaci di Savignano Irpino e Greci, Fabio Della Marra e Nicola Luigi Norcia che invece hanno preso a cuore senza indugio il nostro progetto".

Il programma di lunedì prossimo 28 settembre a Savignano-Greci scalo:

Educazione stradale, simulazione di incidenti, corso di primo intervento, corso di guida sicura con veicoli agricoli. Referenti dell'Aci terranno lezioni sulla guida sicura. In campo l'Automobile club Avellino. Progetto sposato dalla Zurich Avellino Assicurazioni.

Alberto Scaperrotta, associazione "Guida La Tua vita" da anni è in prima linea ad Ariano Irpino e nel resto d’Italia per prevenire le stragi causate spesso dal consumo di alcol e droga tra i giovani e dall’eccessiva velocità.

“E’ fondamentale far capire ai più piccoli, l’importante dell’educazione stradale e della guida sicura. Lo stiamo facendo da una città all’altra in Italia e ne approfitto per ringraziare i tanti sindaci che hanno sposato questo nostro progetto. Spesso sono proprio loro, i bambini a richiamare i genitori affinchè indossino la cintura di sicurezza. E per noi questo è molto importante. Ci vediamo lunedì a Savignano-Greci scalo".

Nel 2025, (Dati istat), il numero di vittime per incidenti stradali diminuisce, seppur meno intensamente rispetto all’Italia, anche nel complesso della Ue27 (-2,4% rispetto al 2024), riduzione simile a quella dell’anno precedente (-2,5%); rispetto al 2019, la variazione percentuale è stata del -14,7%. In termini assoluti, le vittime nella Ue27 sono state 19.463 nel 2025, a fronte di 19.945 nel 2024 e 22.823 nel 2019. Sebbene nel nostro Paese il tasso di mortalità sia diminuito rispetto al 2024, passando da 51 a 49 vittime per milione di abitanti, l’Italia scende al 20° posto nella graduatoria europea della mortalità stradale: il tasso di mortalità stradale nella Ue27 è pari a 43 decessi per milione di abitanti.

I comportamenti errati alla guida più frequenti sono la distrazione, il mancato rispetto della precedenza, la velocità troppo elevata e la manovra irregolare. Insieme, costituiscono il 43,1% delle cause di incidente.