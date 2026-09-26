Arriva il grecale in Irpinia: calo delle temperature fino a 5.6° sul Partenio Temperature più miti tra Avellino e provincia

Meteo e temperature, scendono i termometri in Irpinia. Lo annunciano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine, che sulla pagina social mostrano l'andamento delle previsioni metereologiche.

Le correnti di grecale

"Le correnti di grecale hanno dato luogo ad un ulteriore calo delle temperature. Attualmente, sul crinale di Montevergine misuriamo una temperatura di soli 5.6°C.

All’Osservatorio, è sceso sino a 7.2°C.". Si legge sulla pagina facebook dell'osservatorio.

Le previsioni meteo

Per oggi si prevedono condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti più compatti in Alta Irpinia nella notte e in mattinata. Non sono attesi fenomeni di particolare rilievo. Temperature: in generale calo. Venti: moderati da nord-est, con rinforzi di burrasca o burrasca forte nell’area del Partenio e nel baianese.

Le temperature

Previsioni per domani, Domenica 27 Settembre 2026: sono attese condizioni soleggiate, al netto di isolati banchi nuvolosi. Temperature: in aumento nei valori massimi. Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali.Queste le previsioni dell'Osservatorio di Montevergine.