Turismo, tecnologia e zero barriere: presentato il progetto ad Avella L'accessibilità dell'Anfiteatro Romano e del Palazzo Baronale

È stata presentata ufficialmente il 24 settembre, nella Sala Alvarez del Municipio di Avella, la nuova piattaforma “VisitAvella”, realizzata in collaborazione con la realtà innovativa Culturatela. L’iniziativa nasce dall'aggiudicazione di due distinti bandi del Ministero della Cultura per un valore complessivo di circa 1 milione di euro a valere sui fondi PNRR – Next Generation EU (Missione 1).

Le risorse hanno permesso di riqualificare ed efficientare l'accessibilità dell'Anfiteatro Romano e del Palazzo Baronale - sede del Museo Immersivo Archeologico MIA - grazie a un lavoro di cooperazione scientifica e istituzionale che ha visto coinvolti la Soprintendenza, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". La piattaforma “VisitAvella” sfrutta le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale per guidare i visitatori alla scoperta dei tesori archeologici, offrendo al contempo informazioni aggiornate su servizi, accoglienza ed enogastronomia locale.

Per garantire una fruizione universale, i contenuti sono stati tradotti in otto lingue e integrati con la Lingua dei Segni (LIS). L'interazione in loco è resa immediata da un lettore QR code integrato nell'app, che dialoga con la nuova segnaletica installata presso i monumenti. L'esperienza sensoriale si arricchisce inoltre di pannelli in Braille, riproduzioni e plastici 3D pensati per l'esplorazione tattile e supporti video-multimediali.

L'innovazione digitale è affiancata da importanti opere infrastrutturali che migliorano concretamente la fruibilità dei siti. Presso l'Anfiteatro Romano è stato allestito un nuovo camminamento lungo l'arena, studiato per consentire un passaggio agevole e sicuro anche alle persone su sedia a rotelle. Contestualmente, nel giardino vanvitelliano del Palazzo Ducale, la vecchia pavimentazione in ghiaia è stata sostituita con un percorso ecologico a basso impatto archeologico.

«Puntiamo da sempre sull'innovazione e crediamo che “VisitAvella” sia l'unica app con questo livello di inclusività in Campania. Vogliamo sfruttare la tecnologia per offrire un'accoglienza impeccabile e organizzata. Il nostro obiettivo strategico è intercettare i flussi del turismo costiero e orientarli verso le aree interne, custodi di una straordinaria ricchezza culturale. Siamo sulla strada giusta per consolidare un modello di eccellenza» ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Biancardi.

«Rendere Avella accessibile a chiunque è stata una priorità del nostro mandato» ha aggiunto il Vicesindaco e Assessore con Delega alle Politiche Sociali Anna Alaia «ottenere due finanziamenti PNRR è un traguardo eccezionale per il nostro comune. Oggi, che si tratti di un turista straniero o di una persona con disabilità, chiunque può esplorare il nostro patrimonio in totale autonomia. Guardiamo già avanti: il prossimo passo sarà connettere la piattaforma alle attività commerciali locali e creare una rete con i comuni vicini.»