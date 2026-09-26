"Avellino vs Palermo", bloccati i tifosi con fumogeni: scattano 4 daspo

Il questore della Provincia di Avellino ha emesso quattro provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.Spo.) nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio del Palermo; tre della durata di un anno ed uno della durata di cinque anni. Per uno dei destinatari è stata altresì disposta la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione degli incontri di calcio del Palermo, per la durata di anni 5.
I provvedimenti scaturiscono a seguito di deferimento dei predetti tifosi all’Autorità Giudiziaria ad opera dei poliziotti della Digos della Questura di Avellino per violazioni previste dalla normativa in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive. In particolare, prima dell’incontro di calcio “Avellino vs Palermo” valevole per il campionato di serie B, disputatosi lo scorso 13 settembre presso lo stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, i quattro supporters palermitani venivano trovati in possesso di cinque fumogeni occultati sulla persona.