Ariano Irpino, arrestato 29enne con hashish e marijuana Nella busta termosaldata 5,80 grammi di hashish e 17 grammi di marijuana

Operazione antidroga della Polizia di Stato ad Ariano Irpino, dove gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno arrestato in flagranza un 29enne di Avellino, incensurato, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato fermato mentre era alla guida della propria auto. Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato una busta termosaldata contenente 5,80 grammi di hashish e 17 grammi di marijuana, oltre a tre cilindretti in alluminio, ciascuno contenente una sigaretta artigianale con sostanza stupefacente.

La successiva perquisizione nell'abitazione del 29enne, ad Avellino, ha permesso di rinvenire altri 45 grammi di hashish e tre barattoli di vetro contenenti complessivamente 243 grammi di marijuana. Sequestrati anche due bilancini di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Al termine dell'udienza di convalida, il Gip del Tribunale di Benevento ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Come previsto dalla normativa vigente, le contestazioni mosse all'indagato sono allo stato provvisorie e la sua eventuale responsabilità penale potrà essere accertata soltanto con una sentenza definitiva.