Controlli straordinari del territorio: identificare oltre 150 persone Nel corso delle attività un 22enne è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale

I poliziotti del Commissariato di Pubblica di Sicurezza di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei fenomeni delittuosi, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio, e delle condotte che possono arrecare disturbo alla sicurezza e alla quiete pubblica, hanno eseguito numerosi controlli nei territori di Sant’Angelo dei Lombardi e dei Comuni limitrofi.

Nel corso delle attività un 22enne, con a carico pregiudizi di polizia, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

All’esito dei controlli sono state identificate oltre 150 persone, alcune delle quali gravate da pregiudizi di polizia, e controllati 50 veicoli. Sono state altresì controllate diverse attività commerciali nonché vari esercizi pubblici, tre dei quali sono stati sanzionati per illeciti amministrativi.