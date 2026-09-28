Carife, accoglienza e assistenza per gli anziani: i servizi di Villa Carife Assistenza H24, riabilitazione e soggiorni flessibili per anziani e famiglie

Un ambiente protetto, pensato per coniugare assistenza, comfort e socialità. È questa la filosofia di Villa Carife, casa albergo per anziani situata nel centro di Carife, in via Sant’Anna 46, nata con l’obiettivo di offrire sostegno alla persona anziana e rispondere alle diverse esigenze degli ospiti e delle loro famiglie.

La struttura, di recente costruzione, si sviluppa su due piani e può accogliere fino a 24 persone. Particolare attenzione è stata riservata agli spazi comuni, progettati per favorire l’incontro e la condivisione: dal salone centrale alla sala da pranzo, fino agli ambienti dedicati alla lettura, alla televisione e alle attività ricreative.

Le camere sono disponibili in soluzione singola o doppia e sono dotate di televisore e bagno privato, con supporti studiati anche per le persone con mobilità ridotta. Grandi finestre e ambienti luminosi completano una sistemazione pensata per garantire agli ospiti riservatezza e tranquillità.

Un ruolo centrale è affidato ai servizi di assistenza. Villa Carife prevede infatti assistenza infermieristica H24, visite mediche specialistiche, attività riabilitative e terapia occupazionale, affiancando alla dimensione residenziale un'attenzione costante alle necessità sanitarie e al benessere della persona.

Tra i servizi disponibili anche lavanderia e sanificazione della biancheria e degli indumenti personali. Particolare cura viene inoltre dedicata alla ristorazione: i pasti vengono preparati utilizzando ingredienti freschi e di stagione, con la possibilità di adattare i menu alle esigenze nutrizionali degli ospiti, a diete specifiche, intolleranze e preferenze individuali.

Ma la quotidianità all’interno della struttura non è fatta soltanto di assistenza. Sono previste attività di animazione, cultura, cinema e teatro, guidate da personale qualificato, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione e contrastare l’isolamento. A disposizione degli ospiti anche spazi per trascorrere momenti di relax e, su richiesta, servizi estetici, di parrucchieri e barberia attraverso l’area beauty.

Dal soggiorno continuativo al centro diurno

Diverse le formule proposte per rispondere alle necessità delle famiglie. Accanto ai soggiorni di lunga durata, destinati a chi necessita di una soluzione residenziale stabile e di assistenza continua, sono possibili anche permanenze temporanee, da alcune settimane a qualche mese.

Una possibilità pensata, ad esempio, per periodi di convalescenza post-operatoria, per trascorrere i mesi invernali in un ambiente protetto oppure per garantire un periodo di sollievo alle famiglie impegnate quotidianamente nell’assistenza di un proprio caro.

È prevista inoltre la formula del centro diurno: l’anziano può trascorrere la giornata all’interno della struttura, prendere parte alle attività e usufruire dei pasti e dei servizi, per poi fare ritorno a casa la sera. Una soluzione che punta a mantenere il più possibile l’autonomia personale, favorendo al tempo stesso relazioni e occasioni di socializzazione.

Villa Carife si trova in via Sant’Anna 46 a Carife, in provincia di Avellino. Per informazioni è possibile contattare il numero 379 386 9626, scrivere a info@villacarife.it oppure consultare il sito www.villacarife.it