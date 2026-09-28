Avellino: Faticanti e Moruzzi a segno nel nuovo test dell'Italia Under 21 Dei biancoverdi il secondo e ultimo gol con gli azzurrini vincenti 10-0 sullo Spezia Primavera

Ancora Faticanti e c’è anche Moruzzi nell’elenco dei calciatori andati a segno nel test dell’Italia Under 21 contro la formazione Primavera dello Spezia. Dopo il 15-0 sull’under dell’Empoli, gli azzurrini hanno realizzato 10 gol contro i giovani bianconeri. Faticanti ha firmato la seconda rete del match, di prima intenzione dalla distanza, dai 25 metri. L’ultimo gol dell’Italia Under 21 nell’amichevole è stato di Moruzzi al minuto 87. Si conferma il biancoverde nel ritiro di Tirrenia verso le gare ufficiali: giovedì alle 18.15 Armenia-Italia a Yerevan, lunedì 5 alle 18.15 Italia-Polonia a Pescara con l’Under 21 a caccia del pass per l’accesso diretto alla fase finale dell’Europeo di categoria.

Palumbo jolly e centrale nelle soluzioni

Nel frattempo, al “Partenio-Lombardi” ore di riposo extra determinate dalla lunga pausa Nazionali e Nesta potrà ripartire da Palumbo, sempre più jolly nelle soluzioni della mediana. Mezzala e poi regista con l’assenza di Palmiero, l’italo-norvegese ha confermato la centralità nelle dinamiche biancoverdi e al pari di Russo risulta come inamovibile nello sviluppo stagionale dei lupi.