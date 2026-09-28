Omicidio Colalongo, arresti in Irpinia: hanno favorito la latitanza dei killer Due misure eseguite dai carabinieri di Castello di Cisterna a Mercogliano e Manocalzati

Due persone sono state arrestate tra Manocalzati e Mercogliano, in provincia di Avellino, nell'ambito di un'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sul presunto favoreggiamento di un uomo ritenuto coinvolto nell'omicidio di Ottavio Colalongo, avvenuto a Scisciano il 17 dicembre 2025.

L'operazione è stata eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA.

Secondo quanto riferito dalla Procura, i due indagati sono gravemente indiziati dei reati di favoreggiamento personale e di procurata inosservanza di pena, contestati con l'aggravante di aver favorito il gruppo criminale Luongo-Covone-Aloia.

L'ipotesi investigativa

Gli investigatori ipotizzano che, dopo l'omicidio di Colalongo, i due abbiano aiutato uno degli autori del delitto a sottrarsi sia alle indagini in corso sia all'esecuzione di una pena detentiva già inflitta per altri reati.

L'attività investigativa si inserisce nel più ampio filone di accertamenti coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia sul contesto criminale riconducibile al gruppo Luongo-Covone-Aloia.