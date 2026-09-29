Avellino: l'associazione Roseto presenta la festa dei nonni 2026 Concerto a lume di candela con Marina Bruno e Giuseppe Di Capua

"La vecchiaia è la sede della sapienza della vita". Sono le parole di Papa Francesco, a fare da guida alla festa dei nonni organizzata dalla casa albergo Rsa Roseto ad Avellino.

Una residenza per anziani situata nel centro di Avellino, gestita dall'associazione Roseto dal 1993 e di proprietà dei Frati Minori Cappuccini. Struttura, a finalità non lucrativa, che offre assistenza materiale e spirituale agli ospiti in un ambiente confortevole e accogliente.

Sarà Marina Bruno (voce) insieme a Giuseppe Di Capua (al pianoforte) a regalare un'emozionante serata in concerto "Kalèidos" a lume di candela.

"Attendiamo nonni e nipoti della nostra città, il prossimo 2 ottobre alle ore 19.00 nella sala auditorium Padre Innocenzo Massaro in via Zoccolari 14/A ad Avellino".

In Italia, la festa dei nonni si celebra appunto il 2 ottobre. E' stata istituita per legge il 31 luglio 2005 dal parlamento italiano. Una ricorrenza che vuole rinforzare il legame tra le generazioni al fine di impedire la solitudine in età più avanzata.