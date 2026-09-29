Trasporti: dal 5 ottobre torna attivo il collegamento Ariano Irpino-Roma Potrà essere un'opportunità anche per i cittadini del nord-est della provincia di Avellino

Dal 5 ottobre torna attivo il collegamento Ariano Irpino-Roma con partenza da Piazza Mazzini.

Il ripristino del servizio è il risultato dell’impegno della consigliera di Fratelli d’Italia Giusy Di Paola e del sindaco Mario Ferrante, che hanno lavorato per restituire agli arianesi una linea attesa da tempo.

Si tratta di un servizio di particolare rilevanza per la comunità di Ariano Irpino. Potrà essere un’opportunità anche per i cittadini dei comuni del nord-est della provincia di Avellino, perché rafforza i collegamenti su gomma con la Capitale e la mobilità del territorio.

"Un sentito ringraziamento alla società Caputo Srl per aver creduto nel nostro territorio e per aver accolto l’esigenza di riattivare la tratta. Un risultato concreto, che dimostra quanto contino l’ascolto dei cittadini e la collaborazione tra istituzioni e operatori del territorio. Ogni promessa è un impegno. E gli impegni vanno mantenuti".