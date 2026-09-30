Giulio Regeni: dall'Irpinia l'omaggio ai genitori del ricercatore italiano

La storia atroce del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, il coraggio e la lunga battaglia della sua famiglia e la grande sensibilità umana della poetessa italiana che ha inteso custodirne la memoria e rendergli giustizia su Plenilunio attreverso versi a lui dedicati. E sono stati davvero tanti i poeti e le poetesse che hanno risposto all’invito, dando vita a una raccolta collettiva dal nome "Giulio".
Tutto è nato da un semplice post su Plenilunio: un invito a scrivere una poesia per ricordare Giulio Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dopo giorni di torture. La risposta è stata immediata.
Sono arrivate poesie da tante voci diverse. Parole di dolore, memoria, resistenza. Tutte legate dallo stesso filo rosso, anzi giallo, che annoda il presente al suo nome.
Da qui è nata la collettiva poetica "Giulio" che verrà inviata ai suoi genitori perché tutte queste voci possano arrivare fino a loro.
I protagonisti:
Silvana Pasanisi
Elena Deserventi
Ottaviano De Biase
Marco Masciovecchio
Antonio Califano
Maria Gabriella Cianciulli
Anna Rita Merico
Marzia Sirio
Rossella Soldano
Michele Vespasiano
Bruno Caravella
Loriana Prasciolu
Stefano Acierno
Lucio Barizza
Layla Giglio
Angela Caputo
Maria Teresa Bari
Lucia Lascialfari
Anna Onamor
Ilde Rampino
Michele Carniel
Mariarosaria Di Sisto
Valerio Gallerati
Teti Massimo
Selene Pascasi Santini
Cinzia Coppola
Domenico Frontera