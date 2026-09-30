Giulio Regeni: dall'Irpinia l'omaggio ai genitori del ricercatore italiano Da qui è nata la collettiva poetica fortemente voluta da Emanuela Sica

La storia atroce del giovane ricercatore italiano Giulio Regeni, il coraggio e la lunga battaglia della sua famiglia e la grande sensibilità umana della poetessa italiana che ha inteso custodirne la memoria e rendergli giustizia su Plenilunio attreverso versi a lui dedicati. E sono stati davvero tanti i poeti e le poetesse che hanno risposto all’invito, dando vita a una raccolta collettiva dal nome "Giulio".

Tutto è nato da un semplice post su Plenilunio: un invito a scrivere una poesia per ricordare Giulio Regeni, scomparso al Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio dopo giorni di torture. La risposta è stata immediata.

Sono arrivate poesie da tante voci diverse. Parole di dolore, memoria, resistenza. Tutte legate dallo stesso filo rosso, anzi giallo, che annoda il presente al suo nome.

Da qui è nata la collettiva poetica "Giulio" che verrà inviata ai suoi genitori perché tutte queste voci possano arrivare fino a loro.

I protagonisti:

Silvana Pasanisi

Elena Deserventi

Ottaviano De Biase

Marco Masciovecchio

Antonio Califano

Maria Gabriella Cianciulli

Anna Rita Merico

Marzia Sirio

Rossella Soldano

Michele Vespasiano

Bruno Caravella

Loriana Prasciolu

Stefano Acierno

Lucio Barizza

Layla Giglio

Angela Caputo

Maria Teresa Bari

Lucia Lascialfari

Anna Onamor

Ilde Rampino

Michele Carniel

Mariarosaria Di Sisto

Valerio Gallerati

Teti Massimo

Selene Pascasi Santini

Cinzia Coppola

Domenico Frontera