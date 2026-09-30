Sturno: a 115 anni attende il passaggio della statua di San Michele davanti casa E' la forza della fede di nonna Laurina la donna più anziana d'Italia e tra le più longeve al mondo

A 115 anni, prossima ai 116 tra circa due mesi, ha atteso come da tradizione davanti alla sua abitazione illuminata di via Operai a Sturno il passaggio della statua di San Michele Arcangelo.

E' la forza della fede di Lucia Laura Sangenito , per tutti nonna Laurina, la donna più anziana d'Italia, della Campania e riferisce l'unica, preziosa e attendibile pagina facebook "Supercentenari d'Italia": la vicedecana europea e la terza nel mondo.

Accanto a lei come ogni anno il sindaco Vito Di Leo e il parroco del paese don Alberico Grella.

Una donna esemplare con un bagaglio infinito di insegnamenti, un esempio per tutti, amante della famiglia, custode delle tradizione autentiche e genuine. Alla sua età, seppur non in buone condizioni di salute ha voluto salutare il suo Santo, affidandogli come ogni anno nel suo silenzio, preghiere e intenzioni.

Ha visto guerre, terremoti e pandemie nonna Laurina. Una vita piena di sacrifici. Ha lavorato sin da giovane caricando pietre sulle spalle. Erano tempi duri, ma la guerriera dell'Irpinia non si è mai arresa.