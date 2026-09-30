Bomba carta in galleria ad Avellino, spunta il video: caccia all'incappucciato La videosorveglianza ha ripreso l'autore in azione a via Del Balzo in piazza Kennedy

Bomba carta nel cuore della notte ad Avellino in una galleria di via Del Balzo a Piazza Kennedy spunta il video di un uomo incappucciato. Nessun negozio è stato danneggiato, ma un'agenzia porta i segni dello scoppio su una parete. L'autore è stato ripreso dalle telecamere e si indaga per risalire alla sua identità. Sul perché abbia agito indaga la polizia.

Le immagini delle telecamere: la dinamica dell’esplosione e i rilievi della polizia

L'ordigno, probabilmente di grande potenza, è stato fatto esplodere lontano da vetrine e portoni, ed è per questo che i danni sono limitati. Nei video acquisiti dagli investigatori si vede un giovane con il cappuccio della felpa sul volto e un cappello. Entra nella galleria, lancia il petardo al centro del pavimento e si allontana attraversando Piazza Kennedy. Ieri mattina gli agenti hanno eseguito gli accertamenti tecnici e ascoltato commercianti e residenti. Il titolare di un'agenzia ha mostrato loro i segni sul muro del suo locale.

Il questore Piccone frena sulle ipotesi: “Non parliamo subito di minacce”

Il questore Pasquale Piccone, a margine della festa di San Michele Arcangelo, patrono della polizia, ha detto: "Siamo andati sul posto e abbiamo notato che c'è stata l'esplosione di un petardo, da questo a collegarlo a un'azione intimidatoria nei confronti di un'attività ce ne passa. Stiamo lavorando anche su questo fatto".

Intanto i residenti e commercianti sono stati ascoltati e si cercano indizi e motivazioni su quanto avvenuto.