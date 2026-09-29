Ariano: "Non siamo più padroni neppure di andare nei nostri terreni" L'allarme cinghiali da contrada Ottaggio

"Non siamo più padroni neppure di andare nei nostri terreni soprattutto di sera, con la paura di essere assaliti. Stamattina ci è mancato poco, ero nella mia proprietà, ho sentito un rumore, mi sono girata di scatto e un cinghiale si stava avvicinando, puntandomi".

La segnalazione ci arriva da contrada Ottaggio ad Ariano Irpino. "Non ne possiamo davvero più da queste parti. Siamo davvero abbandonati da tutti.

"Dicono che ci sono le battute di caccia, ogni tanto arriva qualche pallino sul balcone, ma i cinghiali, stanno sempre lì".

Una situazione dunque davvero preoccupante e in forte espansione ovunque. Il territorio, le zone rurali in modo particolare sono invase oramai da cinghiali. Animali selvaggi che rappresentano un serio pericolo per gli automobilisti lungo le strade, poche sere fa l'allarme da contrada Turchiciello e nei terreni agricoli completamente devastati.