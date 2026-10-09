Terremoto in Campania: lievi scosse a Nusco e nel salernitano Un terremoto di magnitudo 1.4 è stato registrato alle ore 8

Terremoto in Campania, lievi scosse tra Irpinia e Salernitano. Questa mattina 9 ottobre 2026 un terremoto di magnitudo 1.4 è avvenuto nella zona di Nusco, in provincia di Avellino alle pre 08:00:30 ora italiana.

Lieve evento sismico

A rilevare il lieve evento tellurico sono stati i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.9022, 15.1048 ad una profondità di 10 km. Non si segnalano danni a cose e persone.

Altri lievi scosse in provincia di Salerno dopo le ore 8 di questa mattina

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e dopo pochi minuti altre due lievi scosse di terremoto sono state registrate nel salernitano. Nello specifico gli eventi tellurici sono stati rilevati alle ore 8.05 a Contursi Terme e alle ore 8.08 a Colliano: il primo di magnitudo 0.9 e il secondo di magnitudo 1.2.

Ieri il terremoto nel Golfo di Policastro

Scorrendo i dati dell'Ingv, ieri 8 ottobre 2026 alle ore 15.39, nel Golfo di Policastro, in provincia di Salerno, è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.1.