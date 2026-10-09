Verme nel merluzzo: "Potrebbe essere Anisakis, ma grave disattenzione" Rossi (Asl): grave disattenzione nella produzione, ma nessun allarme, prodotto congelato e cotto

Verme nel merluzzo alla mensa della scuola Regina Margherita di Avellino, primi responsi dall'Istituto Zooprofilattico di Portici. Potrebbe trattarsi di Anisakis, ma l'ufficilaità si avrà solo nelle prossime ore, come spiega il direttore del dipartimento di prevenzione asl di Avellino, Nicolino Rossi.

L'asl: Quel corpo estraneo non doveva essere presente nel prodotto

Il direttore della prevenzione conferma che il merluzzo alla mensa del Palazzotto è sicuro, ma puntualizza: “Si è trattato d una grave disattenzione nella produzione”. "Siamo intervenuti subito. Voglio precisare che non c'è allarme e rischio perchè il prodotto è stato cengelato e cotto. Chiaramente è una questione di igiene del processo, che non è stato fatto in modo efficiente, ma sulla sicurezza non c'è alcun dubbio: non c'è alcun rischio perchè sono stati congelati e cotti". Spiega Rossi.

ltre analisi in corso

L'Asl ha chiesto di conoscere il capitolato dell'appalto intanto Rossi rimarca: "Quel parassita non doveva essere presente devono essere fatte altre analisi sulla produzione del prodotto"

Nuove verifiche nelle scuole, ospedali ed Rsa

Intanto vanno avanti le Verifiche sul contratto di appalto del comune con la ditta. Oggi nuovi controlli dell'assessore Giacobbe nelle scuole del capoluogo con il Rup, mentre proseguono quelli pianificati dall'Asl e di routine tra mense scolastiche, dell'ospedale e anche nelle Rsa sul sistema delle mense.

Ieri mamme del Palazzotto in Comune

Ieri in commissione una delegazione dei genitori del Palazzotto è stata ricevuta in commissione trasparenza, dove l'assessore Giacobbe ha spiegato che l'intero lotto è stato sequestrato. Proprio l'assessore aveva spiegato: stiamo rivedendo le carte dell'appalto per valutare se ci siano elementi tale da contemplare una sospensione del contratto di affidamento del servizio .