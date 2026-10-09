Onorificenza tedesca a Maria Gabriella Sementa: l’impegno per la cultura La cerimonia si terrà il 15 ottobre al Polo Enologico dell’Università Federico II di Avellino

Una giornata dedicata alla formazione, al dialogo interculturale e alla cooperazione tra Italia e Germania, che avrà il suo momento più significativo nel conferimento di una prestigiosa onorificenza internazionale. Giovedì 15 ottobre 2026, presso il Polo Enologico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, in viale Italia ad Avellino, la professoressa Maria Gabriella Sementa, presidente dell’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. Avellino, riceverà l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Federale di Germania (Verdienstkreuz am Bande).

Il riconoscimento, conferito dal presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, sarà consegnato nel corso di una cerimonia in programma dalle ore 12 alle 13.30, nell’ambito di una giornata di alta formazione organizzata dall’Istituto di Cultura Germanica – A.C.I.T. Avellino, in collaborazione con il Goethe-Institut Italien. L’iniziativa riunirà i docenti di lingua e cultura tedesca del Sud Italia per un’occasione di aggiornamento professionale, confronto e condivisione di esperienze didattiche.

Un riconoscimento per l’impegno culturale e il dialogo tra i due Paesi

Le motivazioni dell’onorificenza sono state illustrate nella comunicazione ufficiale inviata il 15 maggio scorso dall’ambasciatore di Germania in Italia, Thomas Bagger, con la quale è stato annunciato il conferimento del titolo alla professoressa Sementa.

Alla base della decisione vi è il suo «straordinario impegno nella promozione della lingua e della cultura tedesca nel Sud Italia». Un’attività che, nel corso degli anni, ha contribuito ad avvicinare le giovani generazioni alla lingua tedesca, a favorire lo sviluppo di competenze interculturali e a diffondere un’immagine moderna della Germania.

Il riconoscimento premia, inoltre, il costante lavoro svolto dalla presidente dell’A.C.I.T. Avellino per consolidare i rapporti di amicizia, collaborazione e cooperazione tra Italia e Germania, attraverso iniziative culturali e formative rivolte al mondo della scuola e alla società civile.

Un traguardo che assume un significato particolare proprio nel contesto in cui verrà celebrato: una giornata interamente dedicata alla formazione degli insegnanti e alla diffusione della lingua tedesca tra le nuove generazioni, in piena sintonia con i valori che hanno ispirato il conferimento dell’onorificenza.

La cerimonia di consegna sarà curata dall’Ufficio Cerimoniale dell’Ambasciata di Germania e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del mondo culturale locale, a testimonianza del legame consolidato tra la città di Avellino e le istituzioni tedesche.

Un rapporto che trova espressione anche in un’iniziativa dal forte valore simbolico: Avellino è stata infatti selezionata, insieme ad altre 74 località italiane, per la piantumazione di un albero in occasione del 75° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania.

Il programma: formazione e nuove prospettive per l’insegnamento del tedesco

Accanto alla cerimonia istituzionale, la giornata offrirà ai docenti partecipanti un articolato programma di approfondimento sulle prospettive dell’insegnamento della lingua tedesca nella scuola italiana.

I lavori prenderanno il via alle ore 10 con il primo workshop, curato dal professor Loris Rossetto. Dopo la pausa dedicata alla cerimonia di conferimento dell’onorificenza, il programma proseguirà nel pomeriggio con un secondo intervento, alle ore 14.30, affidato al professor Johannes Gerbes, e con un terzo appuntamento alle ore 16, a cura del professor Holm Buchner.

Le sessioni di lavoro affronteranno questioni centrali per il futuro della didattica linguistica: dal consolidamento dell’offerta formativa al potenziamento dell’insegnamento del tedesco nelle scuole secondarie, fino alla progettazione di percorsi specifici per preparare gli studenti alle certificazioni linguistiche Goethe-Zertifikat A2 e B1.

L’obiettivo è promuovere metodologie efficaci, rafforzare la rete di collaborazione tra gli insegnanti e individuare nuove strategie per avvicinare gli studenti allo studio della lingua e della cultura tedesca.

La giornata di Avellino si configura così non soltanto come un appuntamento di aggiornamento professionale, ma anche come un’occasione per valorizzare il ruolo della scuola e della formazione nella costruzione di relazioni internazionali durature.

Al centro dell’iniziativa, il riconoscimento alla professoressa Maria Gabriella Sementa rappresenta un tributo a un percorso professionale e culturale che ha contribuito a fare della promozione della lingua tedesca uno strumento di crescita educativa, dialogo tra le comunità e rafforzamento dell’amicizia tra Italia e Germania.