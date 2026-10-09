Lacedonia, caso controlli ambientali: il gip revoca il sequestro del capannone Il gip non ha convalidato il sequestro del capannone industriale

Il GIP del Tribunale di Avellino non ha convalidato il sequestro del capannone industriale di circa 200 metri quadrati situato nel comune di Lacedonia, disponendo l'immediato sblocco della struttura e la restituzione di tutti i beni. Il sequestro era stato operato dai carabinieri forestali dell'Alta Irpinia.

I fatti risalgono a pochi giorni fa, i carabinieri hanno denunciato un artigiano lacedoniese di 58 anni. Le accuse provvisorie andavano dall'abusivismo edilizio alla presunta gestione illecita di rifiuti, fino all'esercizio dell'attività di meccatronica in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali. In quell'occasione erano stati apposti i sigilli sia all'opificio che a macchinari e materiali.

La misura di rigore non ha però retto al vaglio del Giudice per le Indagini Preliminari. L'indagato è difeso dall'avvocato Anna Maria Zichella.