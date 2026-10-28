Sciopero dipendenti Air Campania: alta partecipazione La Regione convoca Air e organizzazioni sindacali

Alta la partecipazione allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori di Air Campania, proclamato dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Buona anche l’adesione al presidio organizzato presso l’Isola C3 del centro direzionale di Napoli da Fiòt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna e Faisa Cisal.

Nel corso della mobilitazione, le organizzazioni sindacali sono state ricevute dal Vicepresidente e Assessore regionale ai Trasporti, on. Mario Casillo, e dal Presidente della IV Commissione Trasporti, on. Luca Cascone. Nell’incontro sono state illustrate le ragioni di una protesta che va ben oltre il mancato rispetto degli accordi sul Premio di Risultato.

Al centro della vertenza ci sono il rispetto degli accordi, la qualità delle relazioni sindacali, la carenza di personale di esercizio, l’organizzazione del lavoro e, soprattutto, la sicurezza, ormai una vera e propria emergenza sociale che richiede interventi concreti e immediati.

A seguito delle richieste sindacali, l’assessore Casillo ha convocato un incontro urgente con AIR Campania per il prossimo 4 novembre, alle ore 9.00.

"La mobilitazione di oggi dimostra la determinazione delle lavoratrici e dei lavoratori nel rivendicare rispetto, diritti e condizioni di lavoro dignitose e sicure. Ora ci aspettiamo che al confronto seguano risposte concrete e impegni verificabili.

Un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che hanno aderito allo sciopero e partecipato al presidio".