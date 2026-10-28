Ecco come riparte l'Avellino dopo il pari con l'Entella: testa al Pisa

Ore minime di riposo per l'Avellino dopo il turno infrasettimanale, il pari strappato al 94' con Adamo a Chiavari contro la Virtus Entella. I lupi riprenderanno la preparazione domattina al "Partenio-Lombardi". La preparazione rapida verso la gara casalinga con il Pisa, in programma domenica (ore 15), sarà vissuta dai lupi lontana da occhi indiscreti. Due allenamenti mattutini con inizio alle 11 domani e venerdì, poi sabato, alla vigilia del match, seduta allo stesso orario del calcio d'inizio di Avellino-Pisa (ore 15). Nella mattinata di sabato Alessandro Nesta presenterà la gara in conferenza stampa.
Il programma degli allenamenti
Giovedì (ore 11): porte chiuse
Venerdì (ore 11): porte chiuse
Sabato (ore 15): porte chiuse