Ariano, ognissanti e defunti: ecco il servizio trasporti verso il cimitero E' rivolto soprattutto alle persone anziane e a quanti non dispongono di mezzi propri

In occasione delle ricorrenze di ognissanti e della commemorazione dei defunti, l'Amu, azienda mobilità ufitana ha predisposto un servizio di trasporto pubblico dedicato, con corse straordinarie e modifiche ai percorsi, per facilitare gli spostamenti dei cittadini verso il cimitero comunale nelle giornate del 1° e 2 novembre 2026.

L’iniziativa intende garantire una maggiore accessibilità al cimitero, consentendo alla cittadinanza, con particolare attenzione alle persone anziane e a quanti non dispongono di mezzi propri, di raggiungere agevolmente il luogo di riposo dei propri cari.

Per domenica 1° novembre è previsto un servizio articolato lungo le principali direttrici cittadine, con collegamenti tra Camporeale, Manna, Piazza Plebiscito, Martiri, Cardito e il Cimitero comunale.

In particolare, le partenze da Camporeale, in direzione Cimitero-Piazza Plebiscito-Manna, sono programmate alle ore 8:00, 10:00, 12:00, 16:00 e 18:00.

Da Manna, in direzione Piazza Plebiscito-Cimitero-Camporeale, le corse partiranno alle ore 7:00, 9:00, 11:00, 15:00, 17:00 e 19:00.

Sono inoltre previste partenze da Piazza Plebiscito verso Manna, Camporeale, Martiri e Cardito, con collegamenti distribuiti tra la mattina e il pomeriggio.

Dal Cimitero comunale saranno garantiti transiti in direzione Piazza Plebiscito–Cardito–Manna e Martiri–Camporeale.

Per lunedì 2 novembre, giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, l’AMU ha comunicato che le corse della linea Manna–Camporeale transiteranno anche per il Cimitero comunale, così da agevolare ulteriormente l’afflusso dei visitatori.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere visione degli orari predisposti dall’azienda di trasporto e a programmare per tempo i propri spostamenti.

Il potenziamento dei collegamenti rappresenta un’importante misura a servizio della comunità, soprattutto in due giornate particolarmente significative per la tradizione e la memoria collettiva.