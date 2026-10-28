Avellino Basket, Fresno: "Abbiamo carattere, pronti a rifarci" Domenica (ore 18) la sfida casalinga contro Pesaro per la squadra irpina

Domenica, con palla a due alle 18, sarà sfida contro la CMT Orange Tools Pesaro per l'Halley Campania Avellino Basket. "Gli alibi non ci piacciono, ma sicuramente gli infortuni ci hanno limitato. - ha affermato Lucas Fresno per l'analisi del match perso dai biancoverdi a Brindisi e verso la prossima gara - Nonostante tutto la squadra ha saputo dare segnali importanti, riuscendo a rientrare in partita dal -22. Si poteva fare di più, forse anche vincere".

"Domenica avremo bisogno del massimo apporto del pubblico"

"Tutti i ragazzi hanno un grande carattere: credo che i tifosi lo abbiano notato e soprattutto apprezzato, perché noi non molliamo di un centimetro. - ha sottolineato la guardia italo-argentina - Mi piace questa compattezza, siamo stati bravi ad amalgamare subito questo spirito di squadra e speriamo che sia il nostro marchio di fabbrica da qui alla fine. Personalmente sono contento e voglio fare qualcosa di più. Ho più esperienza rispetto all'anno scorso e maggiori responsabilità rispetto al passato, una cosa che mi rende felice. So che ci possono essere momenti di alti e bassi, ma voglio esserci sempre. Quella di domenica è una sfida importante, avremo tanto bisogno dell'apporto del nostro pubblico per affrontare un avversario forte. Fino ad ora i tifosi sono stati eccezionali, ma dovranno supportarci contro una formazione rognosa e con voglia di rivalsa. Da parte nostra c'è grande desiderio di tornare alla vittoria e vogliamo farlo davanti alla nostra gente".