Inferno Raccordo Avellino-Salerno, il prefetto ai sindaci: "La strada riaprirà" In azione caschi rossi e personale Anas per le operazioni di messa in sicurezza del cavalcavia

Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del cavalcavia semidistrutto in seguito ad un incidente sul Raccordo Avellino-Salerno. In azione i vigili del fuoco ed il personale Anas.

I sindaci sono in costante contatto con la Prefettura di Salerno, che sta seguendo le operazioni. Francesco Morra, presidente Anci e fascia tricolore di Pellezzano, ha fatto sapere -dopo un interlocuzione con l'inquilino del Palazzo di Governo, Francesco Esposito - che nel giro di qualche ora la situazione dovrebbe tornare alla normalità, con la riapertura dell'autostrada.

Resterà invece interdetta la parte superiore del viadotto, che ricade nel territorio di Pellezzano, sulla quale si renderanno necessarie ulteriori verifiche tecniche per accertarne le condizioni di sicurezza.

«Invito cittadini e automobilisti ad avere ancora un po’ di pazienza in queste ore particolarmente delicate», dichiara il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra. «Tutte le forze in campo, dalle istituzioni agli enti competenti, stanno lavorando senza sosta per gestire al meglio questa emergenza e ridurre al minimo i disagi. Comprendiamo le difficoltà che tanti cittadini stanno affrontando a causa delle limitazioni alla viabilità, ma la priorità resta la sicurezza. Siamo costantemente in contatto con la Prefettura, Anas e tutti i soggetti coinvolti affinché il problema possa essere risolto nel più breve tempo possibile e si possa tornare presto alla normalità».