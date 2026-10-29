Ariano: cimitero ordinato e illuminato in vista del 1° e 2 novembre La ditta incaricata ha effettuato gli ultimi interventi tecnici e i risultati sono ben visibili

Sgombro da ostacoli di cantieri, pulito in ogni angolo, ordinato lungo i viali e potenziato nei vari punti luce in modo da garantire un afflusso sicuro ai visitatori.

Stamane la ditta incaricata ha effettuato gli ultimi interventi tecnici i cui risultati erano ben visibili in serata. Lavori seguiti con attenzione dall'assessore Sara Pannese che ha preso subito a cuore la situazione.

L'impresa addetta ai servizi cimiteriali che si occupa della pulizia del cimitero, estumulazioni, tumulazioni ed altre attività interne compreso le manutenzioni ordinarie ha lavorato molto in questi giorni per garantire ordine e decoro nel camposanto. L'appello è ora rivolto anche ai visitatori ad un maggiore senso civico e rispetto dei luoghi.

L'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Mario Ferrante e gli assessori Sara Pannese e Raffaela Manduzio, insieme al dirigente dell'area tecnica Angelo Morella, aveva annunciato già nei giorni scorsi, una maggiore attenzione verso il cimitero in vista della ricorrenza di Ognissanti e della commemorazione dei defunti e così è stato.