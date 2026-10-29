Orrore a Savignano Irpino: cane gettato in un cassonetto davanti alla scuola Lo hanno estratto vivo i vigili del fuoco di Grottaminarda ed affidato all'associazione Una

Orrore in Campania a Savignano Irpino. Un cucciolo di circa quattro mesi è stato recuperato dai vigili del fuoco di Grottaminarda in un cassonetto adibito alla raccolta degli indumenti, posizionato davanti all'edificio scolastico al centro del paese. Una butta e vergognosa storia di abbandono, maltrattamenti e malvagità umana.

"Grazie alla segnalazione di alcuni abitanti della zona - afferma indignata Olimpia Roberto responsabile associazione Una - siamo riusciti a recuperare la povera anima che, molto probabilmente da giorni, era stata gettata come un rifiuto nel cassonetto.

Per le operazioni di soccorso sono dovuti intervenire la polizia municipale e i vigili del fuoco che ovviamente ringraziamo. Nulla da dire sull’orrore del gesto compiuto da gente senza alcuno scrupolo. Adesso il cucciolo è sotto la nostra custodia e sarà sottoposto nei prossimi giorni ai dovuti controlli sanitari e registrazioni. Dopo di che sarà pronto per l’adozione, sperando in qualche anima buona che vorrà accoglierlo".

L'amarezza del sindaco Fabio Della Marra: "Definire vergognose alcune condotte non rende comunque giustizia, al di là delle responsabilità penali.

Un plauso all’Associazione Una da sempre impegnata contro la lotta al randagismo, al responsabile della polizia municipale Pierluigi La Manna ed ai vigili del fuoco intervenuti".