Crollo dal cavalcavia: riaperto il raccordo Avellino-Salerno Circolazione regolare in entrambe le direzioni

Riaperta in entrambe le direzioni la A2 "Autostrada del Mediterraneo" al km 6,100, tra Baronissi e Salerno, dopo l'impatto di un mezzo meccanico trasportato su carrellone contro il cavalcavia.

Le verifiche

Il personale Anas è intervenuto sul posto mettendo in sicurezza la struttura e rimuovendo le parti di travi danneggiate rimaste in bilico.

I lavori per ore, traffico in tilt

La parte superiore del cavalcavia, di competenza del Comune di Salerno, è stata posta sotto sequestro.

Il sequestro

Lavoro svolto in stretto coordinamento tra Anas, Polizia Stradale di Eboli, ? del Comando Provinciale di Salerno e Protezione Civile, con il coordinamento della Prefettura di Salerno.

La circolazione torna regolare

Circolazione ora regolare in entrambe le direzioni.

La tragedia sfiorata

ITALIA SPACCATA IN DUE. È questo lo scenario evocato dal blocco del raccordo autostradale Avellino-Salerno, dopo l’urto di un tir che trasportava un escavatore contro il ponte nella zona di Cologna. Un incidente che ha provocato gravi danni alla struttura e scatenato code e disagi tra i due capoluoghi campani.