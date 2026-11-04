Arcelor Mittal Luogosano, trovata la soluzione: Tmm presenta il piano da 13 mln Firmato l'accordo al Mimit. L'azienda punta al raddoppio dei dipendenti

"Il percorso di reindustrializzazione di Luogosano, con il subentro ad Arcelor della TMM e la ricollocazione di tutti i lavoratori entro il mese di febbraio 2027, rappresenta una risposta importante alla crisi dell’industria nella nostra regione ma anche una risposta in controtendenza allo svuotamento delle aree interne".

Così, in una nota, Raffaele Paudice della segreteria Cgil Napoli e Campania e Italia D'Acierno, segretaria generale Cgil Avellino al termine dell'incontro al Mimit sulla vertenza Arcelor Mittal di Luogosano.

"Gli impegni dichiarati, che parlano anche di investimenti sul territorio, di percorsi di formazione mirata per i giovani delle scuole tecniche dei comuni limitrofi, sono elementi che, - sostengono Paudice e D'Acierno - se realizzati nei modi e nei tempi dichiarati, rappresentano una occasione straordinaria che va colta e che richiede la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti".

"Per questo, - assicurano - vigileremo con attenzione affinché gli impegni si traducano in atti vincolanti e tutti i soggetti del territorio, nel rispetto dei loro ruoli, facciano quanto necessario, sia in termini di formazione dei lavoratori che di investimento sulle infrastrutture necessarie all'insediamento industriale. Noi crediamo fermamente che la storia industriale di questa regione e lo sviluppo delle aree interne sia ancora tutta da scrivere, consapevoli di quanto essa sia determinante per il riscatto sociale delle aree interne che - concludono Paudice e D'Acierno - non possono essere condannate alla desertificazione industriale e allo spopolamento".