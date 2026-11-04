4 novembre ad Ariano: picchetto d'onore, banda musicale e la voce dei bambini Una giornata dedicata alla memoria e all'unità nazionale

Si è svolta questa mattina, dinanzi al monumento ai caduti di Ariano Irpino, la cerimonia commemorativa del 4 novembre, giorno dell’unità nazionale e delle forze armate.

Alla presenza del sindaco Mario Ferrante, delle autorità civili, militari e religiose, associazioni di volontariato e cittadini, la comunità arianese ha reso omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la patria.

Particolarmente significativa la partecipazione degli studenti delle scuole cittadine, che hanno contribuito alla cerimonia con letture e momenti di riflessione dedicati alla memoria, alla pace e ai valori dell’unità nazionale. Clicca qui per leggere il resoconto.

Particolarmente apprezzata la partecipazione della banda dell'associazione "Amici della musica di Melito Irpino". E' stata questa una delle novità di quest'anno. Regia impeccabile da parte dell'addetto stampa del comune di Ariano Irpino Enrico Tordiglione. Qui il video della cerimonia.

La commemorazione ha previsto la lettura della preghiera del caduto in guerra, la benedizione della corona d’alloro da parte di Sergio Melillo, vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, e la deposizione della stessa ai piedi del monumento ai Caduti con ai due lati il picchetto d'onore dei carabinieri e della polizia municipale.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento istituzionale del sindaco Mario Ferrante, che ha sottolineato l’importanza di preservare la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori della libertà, della democrazia e del rispetto delle istituzioni.

L’amministrazione comunale esprime il proprio ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della manifestazione.