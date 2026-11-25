Giornata contro la violenza sulle donne: l’impegno del Consigliere provinciale Il professore Mario Cerbone: la tutela dei diritti delle donne richiede un impegno concreto

Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rappresenta un appuntamento che va ben oltre il valore simbolico della ricorrenza. È un momento di riflessione profonda sulle ferite individuali e collettive provocate dalla violenza di genere, ma soprattutto un'occasione per rinnovare l'impegno delle istituzioni nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla tutela dei diritti.

In questa importante giornata, l'Ufficio del Consigliere di Parità della Provincia di Avellino, guidato dal prof. avv. Mario Cerbone, intende ribadire la propria vicinanza alle donne del territorio irpino, confermando la disponibilità ad accogliere esigenze, segnalazioni e istanze e a offrire un concreto punto di riferimento per la tutela dei loro diritti.

Il Consigliere di Parità è una figura istituzionale di garanzia e indipendenza, le cui funzioni sono disciplinate dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (decreto legislativo n. 198/2006). Il suo ruolo è particolarmente significativo nella prevenzione e nel contrasto delle discriminazioni di genere in ambito lavorativo, offrendo supporto alle donne che subiscono disparità di trattamento, discriminazioni o violazioni del principio di pari opportunità.

Un'attività che assume un valore ancora più rilevante se inserita in una prospettiva di collaborazione istituzionale e sociale. Il contrasto alla violenza e alle discriminazioni, infatti, non può essere affidato a iniziative isolate, ma richiede un'azione coordinata tra istituzioni pubbliche, realtà associative e società civile.

È necessario intervenire in tutti gli ambiti della vita quotidiana: nei luoghi di lavoro, nelle famiglie e nei contesti sociali, affinché ogni donna possa vivere liberamente, esercitare i propri diritti e realizzare pienamente la propria personalità, senza condizionamenti, disparità o forme di sopraffazione.

La promozione della parità non costituisce, del resto, una conquista riservata esclusivamente alle donne. Una società capace di garantire pari dignità, opportunità e rispetto è una società più giusta e consapevole, con ricadute positive sull'intera comunità, sul piano culturale, sociale e relazionale.

Il messaggio che arriva dall'Ufficio del Consigliere di Parità della Provincia di Avellino è dunque chiaro: la lotta alla violenza di genere deve tradursi in un impegno quotidiano, fatto di ascolto, prevenzione, tutela e presenza concreta sul territorio.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE DONNE IRPINE

L'Ufficio del Consigliere di Parità della Provincia di Avellino è situato al secondo piano della ex Caserma Litto, in Corso Vittorio Emanuele, ad Avellino.

Il ricevimento avviene previo appuntamento, che può essere richiesto attraverso i seguenti recapiti: Telefono: 0825 790536 – 0825 790315

E-mail: cons-parita@provincia.avellino.it PEC: consiglieraparita@pec.provincia.avellino.it

Un presidio istituzionale a disposizione delle donne irpine, affinché nessuna richiesta di tutela resti inascoltata e affinché il principio della parità trovi concreta applicazione nella vita di ogni giorno.