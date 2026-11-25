Monteforte, accusato di smaltimento illecito di rifiuti: sanzionato imprenditore E' stata mandata assolta dalle accuse la committente dei lavori

di Paola Iandolo

Una sanzione di tremila euro e il riconoscimento delle attenuanti generiche: così si è chiuso il processo penale per un imprenditore edile, che rispondeva di deposito non autorizzato di rifiuti realizzato, secondo l'accusa a Monteforte Irpino. Assolta la committente dei lavori. La Procura aveva invocato nei confronti dell’imprenditore, difeso dagli avvocati Luca Penna e Alessandra Del Mauro una condanna a quattro mesi, stessa condanna per la committente dei lavori, difesa dall’ avvocato Luca Penna.

La ricostruzione

La vicenda risale al 16 dicembre del 2024, quando i Carabinieri Forestali avevano rinvenuto in un fondo di proprietà della committente dei lavori, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’opera di ristrutturazione edilizia realizzata dall’imprenditore. Uno smaltimento illecito degli scarti di lavorazione edilizia che avevano portato al sequestro, quello revocato su richiesta delle difese nel marzo del 2025, a seguito di una bonifica. Le motivazioni del verdetto saranno depositate entro quaranta giorni.