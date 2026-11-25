Violenza nel carcere di Ariano Irpino: un detenuto aggredisce gli agenti Entrambi i poliziotti sono rimasti feriti: per uno la prognosi è di 20 giorni, per l'altro di cinque

Ancora un episodio di violenza nel carcere di Ariano Irpino. A riferirlo è la Uil-Polizia Penitenziaria territoriale. La notte scorsa un detenuto ha chiesto di essere accompagnato in infermeria per una visita medica, ma durante il trasferimento dalla cella ha aggredito i due agenti di scorta.

Ne è nata una colluttazione nella quale entrambi i poliziotti sono rimasti feriti: per uno la prognosi è di 20 giorni, per l'altro di cinque.

Secondo il sindacato, si tratta dello stesso detenuto che, anche in altri istituti penitenziari, si sarebbe già reso protagonista di comportamenti violenti.

La Uil segnala inoltre che il reparto isolamento, destinato ai detenuti particolarmente pericolosi, è in via di ultimazione, ma non può ancora essere attivato per la mancanza di personale. «Serve personale che al momento non è in organico», sottolinea il sindacato, tornando a denunciare le carenze di organico e i problemi di sicurezza all'interno della struttura.