Air Campania, i display dei bus a sostegno delle donne Una serie di messaggi insieme con il numero 1522

"Nessuna donna è sola"; "La paura non è amore": i display dei bus di Air Campania, la partecipata della regione che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, per tutta la giornata di oggi, dedicata alla eliminazione della violenza contro le donne, faranno scorrere queste frasi insieme al 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking, gratuito e attivo 24 ore su 24.

Nella Giornata internazionale, l'azienda porta nelle strade della Campania un messaggio rivolto a chi vive una situazione di violenza, ma anche a chi può starle vicino. "Può capitare di leggere quelle parole mentre si aspetta il bus, magari in un momento in cui si ha bisogno di sentirsele dire. Vogliamo che quel messaggio- dichiara l'amministratore unico, Antony Acconcia- arrivi anche a una sola persona che oggi non sa a chi rivolgersi. Se, leggendo quel numero, penserà "posso chiedere aiuto", avremo fatto qualcosa di importante".