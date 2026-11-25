Cagnolino ritrovato a Monteforte Irpino, l'appello: troviamo la sua famiglia Presenta una frattura, ed è stato affidato alle cure del personale veterinario

Un cagnolino è stato ritrovato sul territorio comunale di Monteforte Irpino e accompagnato da due cittadini presso l'ASL per ricevere le necessarie cure.

Il cagnolino, che presenta una frattura, si trova attualmente presso l'Ospedale Veterinario Frullone – Presidio Ospedaliero Veterinario della ASL Napoli 1 Centro, dove è stato affidato alle cure del personale veterinario.

Al momento non è noto se il cane abbia una famiglia che lo sta cercando.

«Desideriamo ringraziare i due cittadini che, con grande sensibilità e senso civico, si sono adoperati per soccorrere il cagnolino. La tutela degli animali è espressione di una comunità attenta, responsabile e solidale. Invitiamo chiunque riconosca il cagnolino, lo abbia smarrito o disponga di informazioni utili a risalire al suo proprietario a rivolgersi al Comune di Monteforte Irpino», dichiarano il Sindaco Fabio Siricio e l'Assessore con delega alla Tutela degli Animali Francesca De Santis.

