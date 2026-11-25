Capodanno, Cipriano: "Ad Avellino cambiamo ritmo e orario con Jimmy Sax" Un nuovo modo di vivere il capodanno : di pomeriggio

"Il 31 dicembre Avellino cambia ritmo con una festa che punta sull'ora dell’aperitivo. Ma non solo ci sarà una special guest che sarà Jimmy Sax!

Per la prima volta ad Avellino, l’artista francese autore di un brano conosciuto in tutto il mondo.

Il Capodanno in città cambia location e orario: appuntamento nel pomeriggio per un nuovo modo di vivere il 31 dicembre."

Così l'assessore alla cultura del comune di Avellino Luca Cipriano annuncia ufficialmente l'appuntamento di fine anno ad Avellin. oIl Comune di Avellino ha svelato il programma delle festività natalizie che, a partire dal 23 dicembre, animerà la città e piazza Libertà con concerti, luminarie diffuse e videomapping, puntando a coinvolgere non solo i cittadini ma tutta la provincia e la regione Irpinia.

Concerti natalizi con Rockin'1000 e Jimmy Sax

Il calendario prevede due appuntamenti musicali di rilievo. Il 23 dicembre in via Matteotti suoneranno le cento batterie dei Rockin'1000, formazione che l’anno scorso ha aperto il Festival di Sanremo con Jovanotti. Il pomeriggio del 31 dicembre toccherà al sassofonista Jimmy Sax, reduce da una tournée internazionale, con un aperitivo in attesa della mezzanotte.

«Sarà un Natale luminoso, scintillante, pieno di novità per Avellino e per l’Irpinia», ha dichiarato Cipriano. «Abbiamo lavorato a un programma in grado di rendere il Natale avellinese veramente attrattivo, non soltanto per gli abitanti della città, ma per l’intera provincia e, perché no, per tutta la regione».

Luci natalizie ed estensione dell’illuminazione in città

Le luci si estenderanno a tutta la città, con un allestimento più ampio e «nuove geometrie da scoprire», secondo le parole di Cipriano.

Videomapping e proiezioni immersive in piazza Libertà

La novità dell’anno è il videomapping in piazza Libertà, che diventerà uno spazio interattivo con proiezioni e installazioni. «Probabilmente sarà la piazza con il videomapping più grande della Campania», ha affermato l’assessore.