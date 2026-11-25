Maltempo, scatta l'allerta meteo arancione in Campania: rischio allagamenti L'avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha comunicato la proroga dell’allerta meteo sull’intero territorio regionale a seguito del peggioramento delle condizioni meteorologiche. L’allerta, già in vigore e precedentemente prevista in scadenza alle ore 9 di giovedì 26 novembre, è stata estesa fino alle ore 14 dello stesso giorno, riguardando tutti i comuni della regione.

Meteo in peggioramento: scatta l’allerta arancione in quasi tutta la regione

Dalle ore 14 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre, il livello di allerta sale da gialla ad arancione per tutte le zone della Campania, ad esclusione di Alta Irpinia, Sannio e Tanagro, dove permane il livello di allerta gialla. La proroga interessa anche il rischio di vento forte con raffiche e mare agitato, possibili mareggiate sulle coste esposte, con particolare attenzione alle aree costiere e montane.

Precipitazioni e forte vento: scenari di rischio in Campania

Le previsioni parlano di precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Sono attesi venti sud-occidentali temporaneamente forti, con raffiche locali, e mare agitato con possibili mareggiate sulle coste.

Dissesto idrogeologico e rischi connessi al maltempo

Sono possibili fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, con instabilità anche profonda dei versanti, frane, caduta di massi e colate rapide di fango. Il rischio idraulico è localizzato ma concreto: possono verificarsi ruscellamenti, allagamenti, esondazioni e trasporto di materiale, oltre ad un possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori con inondazioni delle aree limitrofe, aggravate da criticità locali come tombature e restringimenti.

Effetti attesi e raccomandazioni ai Comuni dalla Protezione Civile

È possibile che si verifichino allagamenti di locali interrati e a piano terra, scorrimento superficiale delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con tracimazioni e allagamenti nelle aree urbane più basse. La Protezione Civile raccomanda ai sindaci di attivare o mantenere attivi i Centri operativi comunali, attuando tutte le misure previste dai rispettivi piani per la tutela da rischio idrogeologico e idraulico. Si raccomanda inoltre di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte al vento e al moto ondoso.