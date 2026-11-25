Casa Betania, Nui ra’ Ferrovia: pronti a collaborare con Comune e associazioni Aurigemma: Servizi alle fasce più fragili sono obiettivi che portiamo avanti da anni

L'associazione “Nui ra’ Ferrovia” esprime soddisfazione per l'incontro svoltosi presso le Oblate di Avellino con l'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Avellino, Sergio Trezza, dedicato al futuro di Casa Betania, la struttura situata nel quartiere Ferrovia che si candida a diventare un importante punto di riferimento per i servizi alla persona e per le attività rivolte alle fasce più fragili della popolazione.

L'Associazione, che ha partecipato all'incontro insieme ad altre realtà del territorio, ringrazia l'Amministrazione comunale per l'invito, per l'opportunità di prendere parte al confronto e, soprattutto, per la disponibilità dimostrata nell'ascoltare le istanze e le proposte provenienti dal mondo associativo locale.

Casa Betania, già sede del Centro Diurno per persone con disabilità, rappresenta una risorsa importante per Borgo Ferrovia e per l'intera città. La prospettiva di farne un luogo di accoglienza, solidarietà, inclusione, assistenza e integrazione sociale costituisce una sfida significativa, che richiede il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti della comunità.

“Accogliamo con grande interesse il percorso avviato intorno a Casa Betania”, precisa Giuseppe Aurigemma, presidente dell'Associazione Nui ra’ Ferrovia.

“Crediamo che una struttura di questo tipo possa rappresentare un'opportunità concreta per il quartiere, a condizione che diventi un luogo realmente aperto al territorio, capace di mettere insieme competenze, esperienze e disponibilità. Per questo – sottolinea - confermiamo la nostra piena volontà di collaborare con l'Amministrazione comunale e con tutte le associazioni locali. Non si tratta di sovrapporre iniziative, ma di costruire un progetto condiviso, nel quale ciascuno possa mettere a disposizione il proprio contributo per raggiungere obiettivi comuni”.

Una prospettiva che si inserisce pienamente nel solco dell'attività portata avanti da anni da “Nui ra’ Ferrovia”, attraverso progetti e iniziative che hanno l'obiettivo di rispondere concretamente ai bisogni della comunità. È il caso di “Noi Point” e di “Nui ra’ Ferrovia Young”, esperienze che guardano ai bambini e ai ragazzi, alle famiglie, agli anziani e, più in generale, alle persone che vivono condizioni di maggiore fragilità, attraverso servizi gratuiti, occasioni di aggregazione e percorsi di inclusione e pari opportunità.

“Quello che facciamo da anni – prosegue Aurigemma – nasce dalla convinzione che nessuno debba essere lasciato indietro e che un quartiere più forte sia innanzitutto un quartiere capace di prendersi cura delle persone. Con Noi Point e Nui ra’ Ferrovia Young abbiamo cercato di dare risposte, creare opportunità e costruire spazi di partecipazione. Siamo pronti a mettere questa esperienza a disposizione di un progetto più ampio, che coinvolga Casa Betania e tutte le realtà associative che operano sul territorio”.

Nel corso dell'incontro è stata inoltre affrontata la questione della sicurezza e della vivibilità del quartiere Ferrovia, temi che non possono essere separati da qualsiasi ragionamento sul rilancio e sulla valorizzazione del territorio. In questo ambito, l'Amministrazione comunale ha assunto l'impegno a favorire un'azione coordinata di controllo del territorio, anche attraverso una maggiore collaborazione tra Polizia Municipale e Forze dell'Ordine.

“Accanto ai servizi sociali e alle opportunità di inclusione – continua Aurigemma – non possiamo trascurare la sicurezza e la qualità della vita dei residenti. Un quartiere deve essere un luogo in cui le persone possano vivere, incontrarsi e sentirsi parte di una comunità. È fondamentale che le istituzioni, le forze preposte alla sicurezza e le associazioni possano dialogare e lavorare nella stessa direzione”.

L'Associazione “Nui ra’ Ferrovia” conferma, dunque, la propria disponibilità a proseguire il confronto e a partecipare attivamente alle iniziative che saranno messe in campo, nella convinzione che il futuro di Casa Betania e del quartiere Ferrovia passi attraverso una collaborazione stabile e concreta tra Amministrazione, Associazioni e cittadini.

“Le energie presenti sul territorio sono tante e vanno messe nelle condizioni di lavorare insieme. Casa Betania può diventare un'occasione importante non soltanto per Borgo Ferrovia, ma per tutta Avellino. La nostra disponibilità è piena: vogliamo continuare a fare la nostra parte, costruendo insieme agli altri – conclude Aurigemma – un quartiere più inclusivo, sicuro e vivibile”.