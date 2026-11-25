Allerta meteo arancione in Irpinia, scattano le prime ordinanze: ecco dove Scuole chiuse giovedì 26 novembre: i Comuni interessati

L'ondata di maltempo che sta interessando la Campania fa scattare le prime misure precauzionali anche in Irpinia. Dopo l'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Regione Campania, sono arrivate le prime ordinanze sindacali con la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani, giovedì 26 novembre 2026.

L'avviso di allerta, relativo a condizioni meteorologiche avverse con rischio idrogeologico diffuso e idraulico localizzato, sarà in vigore dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre.

Una situazione che ha spinto diversi amministratori locali ad adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, disponendo non soltanto la chiusura degli istituti scolastici, ma anche quella di parchi, giardini pubblici, cimiteri e strutture all'aperto.

Scuole chiuse giovedì 26 novembre: i Comuni interessati

Ecco, al momento, i Comuni irpini che hanno ufficializzato la chiusura delle scuole attraverso apposite ordinanze.

FORINO

Il sindaco Antonio Olivieri ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia presenti sul territorio comunale per l'intera giornata di giovedì 26 novembre.

Il provvedimento riguarda anche il Cimitero comunale e le strutture sportive all'aperto, in considerazione dell'allerta meteo-idrogeologica e idraulica di livello arancione.

MONTELLA

Anche a Montella domani le scuole resteranno chiuse. Il sindaco Rizieri Buonopane ha firmato l'ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Per la stessa giornata resteranno chiusi al pubblico anche i parchi, i giardini pubblici e il Cimitero comunale.

SOLOFRA

A Solofra il sindaco Nicola Moretti ha firmato un'ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per giovedì 26 novembre.

Il provvedimento dispone inoltre: La chiusura dei due Cimiteri comunali, fatta eccezione per i riti funebri e le attività collegate. La sospensione di eventuali manifestazioni pubbliche ed eventi all'aperto su suolo pubblico. La chiusura dei giardini e dei parchi pubblici del territorio comunale.

Queste ulteriori misure saranno in vigore dalle ore 14:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre.

MONTORO

Ordinanza di chiusura anche a Montoro, dove il sindaco Salvatore Carratù ha disposto la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido e i servizi educativi per la prima infanzia.

Il provvedimento riguarda anche parchi, ville e cimiteri comunali.

MONTEFORTE IRPINO

Il sindaco Fabio Siricio ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativi per l'infanzia presenti sul territorio comunale per l'intera giornata di giovedì 26 novembre.

Le chiusure scatteranno dalle ore 17:00 di oggi, mercoledì 25 novembre, e resteranno in vigore fino alle ore 14:00 di domani, giovedì 26 novembre.

Avellino, al momento nessuna ordinanza

Per quanto riguarda il capoluogo irpino, al momento non risulta emanata alcuna ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di domani.

La situazione resta comunque in evoluzione e non si escludono ulteriori provvedimenti nelle prossime ore.

Elenco in aggiornamento: attenzione alle comunicazioni ufficiali

L'elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole è in continuo aggiornamento. Considerata l'evoluzione delle condizioni meteorologiche e la durata dell'allerta arancione, si consiglia a famiglie, studenti e personale scolastico di consultare i siti istituzionali e i canali social ufficiali dei rispettivi Comuni per verificare eventuali nuove ordinanze.

L'invito alla prudenza resta fondamentale: durante le ore di allerta è opportuno limitare gli spostamenti non necessari e prestare particolare attenzione nelle zone esposte al rischio di allagamenti, frane e ruscellamenti.