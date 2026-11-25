Ance, 80 anni di storia ad Avellino, Sarno rilancia il treno Avellino-Napoli La tratta, dice il numero uno dei costruttori, fermerà lo spopolamento rilancerà aree interne

Un collegamento ferroviario diretto tra Napoli e Avellino capace di trasportare fino a 3,5 milioni di passeggeri l’anno, presentato oggi, 25 novembre 2026, all'Hotel De La Ville di Avellino nel corso dell'assemblea per gli 80 anni di Ance Avellino, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e superare l'isolamento infrastrutturale delle aree interne.

Il capoluogo irpino resta attualmente l’unico in Campania privo di un collegamento diretto su ferro con Napoli. Il piano, promosso dall’associazione dei costruttori edili irpini e presentato ufficialmente nel luglio del 2025, prevede la realizzazione di una linea a doppio binario che combina la riqualificazione di tratte già esistenti con la costruzione di circa 15 chilometri di nuova infrastruttura ferroviaria attraverso la catena del Partenio. Secondo le stime tecniche illustrate durante l'assise, il tracciato permetterebbe di raggiungere la stazione dell’Alta Velocità di Napoli Afragola in circa 30 minuti e quella di Napoli Centrale in 40 minuti.

Impatto sulla città

Dal palco e a margine dell’assemblea, il presidente di Ance Avellino, Silvio Sarno, ha indicato l'opera come una priorità per la tenuta demografica ed economica del territorio: «Significa che deve essere realizzata, quindi vedo con grande favore oggi e vedo con grande favore i prossimi anni. La prima cosa che dovrà fare questo progetto è creare un argine allo spopolamento delle aree interne della nostra città». Sarno ha inoltre sottolineato le ricadute sullo sviluppo urbano e universitario della zona della stazione: «È chiaro che in una prospettiva non solo la popolazione, ma anche l'economia di questa città e di questo bacino avrà un salto notevole. Basti pensare soltanto a cosa succederà con l'università giù alla ferrovia e questa connessione. Quel corso potrà avere l'auspicio di essere connesso anche a Napoli e quindi tutti gli studenti del bacino del napoletano e del nolano potranno venire a studiare in città. Guardate quel quartiere oggi e immaginatevelo nei prossimi 15 anni con questa infrastruttura».

Finanziamenti e ritardi

Sulla necessità di avviare una nuova stagione di pianificazione è intervenuto anche il deputato del Partito Democratico Tony Ricciardi, che ha evidenziato il ritardo accumulato negli ultimi decenni e l'occasione mancata sul fronte dei fondi europei: «Parliamo di cose nuove che già è una gran notizia. Sono trent'anni che discutiamo su come completare cose pensate quarant'anni fa». In riferimento ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il parlamentare ha poi aggiunto: «Se avessimo avuto questo progetto nel cassetto qualche anno fa, quando si stava elaborando il Pnrr, probabilmente forse oggi ragionavamo di cose diverse, perché alla fine dei conti il bilancio del Pnrr ci porta 3.000 progetti superiori a 5 milioni di euro e tutto il resto al di sotto».