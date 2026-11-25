Distretti di Atripalda e Baiano, 32mila euro al mese per l'affitto e sedi ferme Il capogruppo di Casa Riformista Alaia scrive al presidente Fico: servono risposte e tempi certi

Circa 32mila euro al mese, quasi 400mila euro all’anno. È quanto spende l'Asl di Avellino per gli affitti delle sedi dei distretti sanitari di Atripalda e Baiano. Una spesa che continua a pesare sulle casse della sanità pubblica, mentre i progetti per la realizzazione di due nuove strutture di proprietà restano fermi, nonostante finanziamenti già previsti per complessivi 5 milioni di euro.

A sollevare la questione è Enzo Alaia, capogruppo di Casa Riformista – Noi di Centro in Consiglio regionale della Campania, che denuncia il mancato avanzamento degli interventi e chiede chiarezza sui motivi dei ritardi.

«L'unica cosa che non conosce ritardi è il pagamento dei canoni», sottolinea Alaia, evidenziando il paradosso di una situazione nella quale, a fronte di importanti risorse pubbliche destinate alla costruzione delle nuove sedi, l'Asl continua a sostenere consistenti costi per gli immobili in locazione.

Cinque milioni per le nuove strutture, ma i cantieri non partono

Nel dettaglio, i finanziamenti previsti ammontano a 2,2 milioni di euro per Baiano e 2,8 milioni per Atripalda. I Comuni hanno individuato le aree interessate e sono stati avviati i necessari passaggi amministrativi per dotare i rispettivi territori di strutture sanitarie pubbliche moderne e funzionali.

L'obiettivo era superare definitivamente il ricorso agli immobili in affitto, migliorare gli spazi destinati all'assistenza e ridurre una spesa che, anno dopo anno, continua a gravare sul bilancio sanitario.

Un programma che, tuttavia, non si è ancora tradotto nella realizzazione delle opere.

Baiano e Atripalda, progetti fermi da anni

A Baiano, la realizzazione della nuova sede del distretto sanitario era stata programmata attraverso i Decreti commissariali DCA 100/2018 e DCA 25/2019. Nonostante gli atti adottati, il progetto non ha registrato l'avanzamento atteso.

Situazione analoga ad Atripalda, dove nel settembre 2018 era stata sottoscritta un'intesa tra Asl e Comune per l'individuazione dell'area di via Pianodardine. Anche l'approvazione del Progetto di Fattibilità aveva fatto intravedere la possibilità di arrivare in tempi ragionevoli alla nuova struttura, ma l'intervento non si è concretizzato.

Alaia scrive a Roberto Fico: «Bisogna sbloccare le opere»

Per il consigliere regionale è arrivato il momento di fare chiarezza sulle responsabilità e, soprattutto, di definire un cronoprogramma preciso per la realizzazione degli interventi.

«Ogni mese di ritardo ha un costo», evidenzia Alaia, ricordando che disporre di sedi di proprietà permetterebbe di liberare risorse economiche da destinare al potenziamento dei servizi sanitari e al personale, oltre a garantire ambienti più adeguati per cittadini e operatori.

Da qui la richiesta all'Asl di Avellino di chiarire quali ostacoli abbiano impedito finora di procedere, a che punto siano le procedure amministrative e quali iniziative si intendano adottare per superare l'attuale situazione di stallo.

Alaia ha inoltre scritto al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un intervento urgente sulla vicenda.

«Occorre fare chiarezza sulle ragioni dei ritardi e assumere i provvedimenti necessari per sbloccare le opere. I finanziamenti previsti devono tradursi in strutture e servizi per i cittadini: continuare a pagare gli affitti non può diventare l'unica certezza di questa vicenda», conclude il consigliere regionale.

Una questione che riguarda da vicino le comunità di Atripalda e Baiano e che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle risorse pubbliche e dell'efficienza della rete sanitaria territoriale irpina.