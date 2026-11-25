Sparatoria a Torre Le Nocelle, caccia a 3 uomini in fuga: un quarto è ricoverato Il quarto occupante dell'auto in fuga è ricoverato e piantonato al Moscati

Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta ieri sera in contrada Fontana dell’Aglio, a Torre Le Nocelle, tra alcuni malviventi e gli agenti della Polizia Stradale. È caccia a tre uomini che, dopo aver abbandonato la Volkswagen a bordo della quale viaggiavano, si sono dileguati a piedi nelle campagne del territorio irpino.

Intanto, è in corso l’identificazione del quarto componente del gruppo, rimasto ferito nel conflitto a fuoco e bloccato dagli agenti della Polstrada. L’uomo, di nazionalità albanese, è ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino, dove è piantonato. Ha riportato una ferita da arma da fuoco a un arto inferiore, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dell’accaduto parte dall’intercettazione, da parte degli agenti della Polizia Stradale, di un’auto sospetta con quattro persone a bordo. Alla vista della pattuglia, gli occupanti non si sono fermati all’alt imposto dagli agenti, dando il via a un inseguimento proseguito fino alla località Fontana dell’Aglio, alle porte di Torre Le Nocelle.

Durante la fuga, dall’autovettura sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco contro la pattuglia. Gli agenti hanno risposto al fuoco, ferendo uno degli occupanti. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Moscati di Avellino, scortato dai Carabinieri.

Gli altri tre componenti del gruppo, invece, sono riusciti ad abbandonare l’auto e a far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Le ricerche proseguono, mentre gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e risalire all’identità dei fuggitivi.